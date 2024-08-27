一段發布在社交平台上的影片，展示了俄羅斯首都莫斯科附近安設了「防空塔」，用以對抗來襲的烏克蘭無人機與飛彈。這讓人聯想到二戰時期，納粹德國也曾經在柏林周邊架設高塔，並安裝高射砲，以對付來襲的盟軍轟炸機。

防衛部落格(Defesne Blog)報導，這些防空陣地大約是在一年前首次出現，在較空曠的地方建造較高的平台，部署「鎧甲-S1」( Pantsir-S1)低層防空戰車。空曠地點與高架平台可擴展雷達的視野，增強防空系統在更大範圍內偵測和攔截低空飛行目標的能力。

最近在網路上流傳的影片是防空塔開火的情形，鎧甲系統突然發射飛彈，而切換的另一段場景是空中爆炸，擊落了來襲的威脅，爆炸的巨響還驚動了附近汽車的警報器，這已逐漸成為當地的日常。

Russian Pantsir air defence system deployed on a tower engages Ukrainian kamikaze UAV over Moscow region. pic.twitter.com/yc5PUa63eW — Clash Report (@clashreport) August 25, 2024

莫斯科市長·索比亞寧(Sergey Sobyanin)相當肯定防空塔的有效性，並指出，早前幾天，這些防空車擊落了十幾架飛向莫斯科的烏克蘭無人機。他在電報頻道(Telegram)表示，是在莫斯科南部的波多利斯克區(Podolsk)被擊落的。

索比亞寧表示：「由於我軍的防空設備表現傑出，因此並未傳出人員傷亡或財產損失的消息。」

鎧甲-S1是俄羅斯最常用的低層野戰防空系統，具有12枚短程防空飛彈與2門30公釐機砲。不過最近俄羅斯武器展當中，最新版的鎧甲系統拆除了30公釐砲，加裝另一種更小型的防空飛彈。顯然30公釐砲的表現不佳，一直有精準度不足的問題。