匯銀主管指出，上周美國聯準會主席鮑爾放鴿，市場一度解讀將降息2碼，但有聯準會官員指出，9月最理想應是降息1碼，因而消除美元大幅下跌的情緒，市場熱錢開始回補美元，也讓非美幣別相對承壓。

匯銀主管表示，新台幣從盤初一路走貶，上午就回到31.9元上方，隨然在此價位出口商積極拋匯，但後續貶幅未見收斂，主要是午後美元買盤不小，外資趁著美元反彈認錯去抓，加上部分外資保管行也跟進匯出，使匯價一路偏弱盤整至終場。

匯銀主管也說，新台幣走勢並不意外，主要反映美元弱勢，前一個交易日整體亞幣都升了一大段，漲多回檔很正常，且觀察26日新台幣盤勢，其實開盤也有點反應過頭，直接狂漲2角多，但新台幣基本面沒變，隔天回檔算是校正回歸，重返緩升正軌。

外匯交易員提到，本周市場等待輝達財報，加上中東局勢有升溫跡象，市場資金有點趨於保守，也讓台北匯市整體成交量縮，單日僅剩不到14億美元，預計在輝達財報出爐後，股市將有更明確反映，並驅動匯市表現。

交易員認為，新台幣短線先在31.88～32元區間徘徊，若有下一波反彈題材出現，有機會升至31.6元；近期走勢震盪主因沒有大題材帶動，匯價互有往來很正常，從長期角度來看，新台幣同樣是看升不看貶。

至於中東地緣局勢，交易員強調，近幾日以色列與伊朗發生衝突，但觀察市場其實沒有太過反應，但就怕雙方緊張局面進一步加深，可能會是成為市場另一不確定性，這部分要稍加留意。