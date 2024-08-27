茂綸（6227）董事長吳偉國表示，目前輝達產品占營收比重在10％以上，今（2024）年因工控的訂單下滑，影響營運成長，上半年合併營收年減17％％，但獲利部分，隨著財務成本降低等貢獻，獲利年增57％，估計今年獲利將優於去年，2025年還會有更多產品線上市，投資人拭目以待，審慎樂觀看待未來。

茂綸成立1979年，2010年加入日本Macnica集團，為Macnica 的子公司，在2003年上櫃，根據資料顯示，Macnica持有茂綸約67.6％股權（含Macnica台灣）。

茂綸因代理輝達子公司Mellanox的Switch，躍升為輝達供應鏈，備受市場矚目，與豐藝同時擁有Mellanox代理線，2家差別在於客戶群不同，業績波動也端看客戶取得標案的金額多寡而定。其餘國內知名大廠如廣達、鴻海則是由輝達直接供貨。

目前茂綸出貨輝達的DGX平台超過10台，客戶涵蓋工廠、政府與醫院及算力租賃公司。

另外，茂綸也代理EPSON機器手臂、Movella的慣性傳感器模組及3D動作捕捉套件等新商品，未來整合 AI 技術，協助客戶開發設計，擴展更多商機。

茂綸今年上半年合併營收56.73億元，年減17％，因工控產品業績走滑所致，毛利率9.6％，年增1.8個百分點，毛利率增長最大因素是庫存去化，營益率4.2％，年增0.9個百分點，營業外收入及支出大幅改善因庫存水位下滑，減少利息費用的支出，稅前淨利2.47億元，年增50％，稅後純益2.08億元，年增57％，稅後純益率3.7％，年增1.8個百分點，每股稅後純益（EPS）為2.74元，優於去年同期EPS達1.74元的水準。

茂綸今年上半年財務的三大指標毛利率、營益率、稅後純益率呈現三率三升。

以區域別區分，今年上半年的台灣營收占比達54％，超過一半，亞洲及其他營收占達46％。

產品結構上，今年第二季功率IC占營收13％、線性IC營收占比6％、邏輯IC營收占比18％、特定應用IC營收占比20％。

吳偉國表示，預期工控產品在年底庫存去化完畢，傳統伺服器訂單也回升，再加上輝達產品線成長，2024年獲利將優於去年。茂綸去年EPS約達4.18元。

面對2025年，吳偉國表示，茂綸展望則審慎樂觀。吳偉國分享表示，輝達執行長黃仁勳提出的數位孿生（Digital Twins）概念商機龐大，最終將大量應用在工廠，輝達主打軟體及整合解決方案，是當前電子業者將積極投入的領域。