雲林一名男子「阿德」（化名）日前在工地休息時，竟趁著工人阿偉（化名）手機解鎖之際，私下查看其手機內容，赫然發現阿偉與其女友小美（化名）之間的私密性愛影片，竟利用LINE將這些性愛影片傳送至自己帳號，甚至後續將影片分享給其妻觀看，違法行徑震驚社會。

案發於去年1月4日晚間，當時阿德與阿偉正在雲林的工地休息，阿偉手機未設防護，阿德竟在阿偉面前大剌剌地拿起手機查看，發現其中有4部阿偉與小美的性愛影片。阿德心生歹念，未經阿偉同意，直接將影片透過LINE傳送到自己帳號，之後還刪除傳送記錄，企圖掩飾犯罪行為。

然而，天網恢恢，疏而不漏。1月12日上午，小美透過平板登入阿偉的LINE帳號時，發現影片竟然被傳送到一個陌生帳號，頓時警覺，立即告知阿偉並報警處理。警方介入調查後，順藤摸瓜，揭開阿德的種種違法行為。

更令人髮指的是，阿德不僅未感到自責，還於1月11日在南投的住處將這些性愛影片傳送給其妻小麗（化名）觀看。事情敗露後，小美在6月6日與小麗調解時得知此事，氣憤難耐，隨即報警處理。

法院審理此案後認為，阿德的行為已嚴重侵犯阿偉與小美的隱私權，且其態度冷漠。雖然阿德坦承犯行並有意和解，但由於雙方未能就賠償金額達成一致，和解未果。最終，法院依據阿德的犯罪情節與社會影響，判處其拘役95日，可易科罰金。可上訴。

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