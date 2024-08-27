何明澔不僅奪得初級南拳、南棍的金牌，南拳類金鷹拳和初級南刀的銀牌，更榮獲「最佳運動員」獎項。（葉子豪教練提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣公正國小5位小將在福建省「第15屆華夏南少林武術大賽」中，奪得12面金牌、5面銀牌的佳績。（葉子豪教練提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣公正國小5位小將在福建省「第15屆華夏南少林武術大賽」中，奪得12面金牌、5面銀牌的佳績。（葉子豪教練提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣公正國小5位小將在福建省「第15屆華夏南少林武術大賽」中，奪得12面金牌、5面銀牌的佳績。（葉子豪教練提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣公正國小5位小將在福建省「第15屆華夏南少林武術大賽」中，奪得12面金牌、5面銀牌的佳績，其中隊員何明澔更榮獲大會評選為「最佳運動員」。校長丁進添表示，5位武術小將能有如此優越的成績，不僅為個人、學校，更為宜蘭帶來榮耀，希望他們能在武術界持續發光發熱。

華夏南少林武術大賽乃中國十大武術賽事之一，第15屆於16至20日在石獅市體育館舉行，有國內外各地102隊參賽，公正國小學生林稟晏、劉昱笙、何明皓、黃張岑歆及李珈銨在3000多位選手中脫穎而出，共奪得12面金牌、5面銀牌，分別有男、女子少年組及男、女子兒童組的南拳、南棍、劍術、槍術及南刀等項目。

其中，何明澔不僅奪得初級南拳、南棍的金牌，南拳類金鷹拳和初級南刀的銀牌，更榮獲「最佳運動員」獎項，真是表現得可圈可點。丁進添說，校內練習武術的有40位學生，他們在國內是各賽事的常勝軍，鮮少機會出國比賽，不知外面世界的武術水準如何，因此尋找此賽事讓孩子們試試水溫，沒想到竟有如此佳績。

丁進添表示，希望孩子們不要只把眼光侷限在國內賽事，許多畢業校友在亞運武術項目都有獲得金牌，帶隊教練也都會被國訓中心借調指導國家代表隊，因此期望他們在小學階段就能有進軍世界的夢想，雖目前台灣武術項目還未到奧運層級，但鼓勵孩子們能持續把眼光放遠，藉著武術拓展自己的世界觀和視野。

教練葉子豪說，5位選手暑假集訓一個月後就出國參賽，練習期間無數次的修正自己的動作，剛好藉此賽事驗收他們在暑訓期間成長進步多少；他坦言，孩子們在長時間練習下，身體難免會疲乏，只能用多鼓勵的方式，多安排賽事跟表演，增加他們的自信心，希望未來的路能持續努力下去，走得更寬廣。