觀察前七月合計退票金額已達205.35億元，較去年同期201.57億元，年增幅達1.88％，主因今年1、3、4月退票金額都衝破30億元大關，7月也有接近30億元水準，但與過去相比仍較低，整體退票狀況穩定。

7月退票金額上揚，單月也出現2戶退票金額億元以上的大戶退票，包括個人戶退票1億元、公司戶退票1.6億元，合計退票2.6億元。央行官員強調，大戶退票增加也未必整體市場情況，目前企業及個人資金狀況穩定。

銀行主管分析，7月退票金額增加，主要是有2個月底峰日加持，而颱風多少也有影響；但今年國內景氣成長優於預期，且消費仍維持熱絡，個人與企業償債能力都很強，近月退票金額處於低水位落，預估今年退票金額維持在正常水準，沒有大幅攀高之虞。

根據央行統計，7月票據交換張數僅576萬8,778張，較6月增加70％；票據交換金額為1兆2,573億元，較6月增加34.22％，主因7月較6月增加2個營業日，且有2個月底峰日，使票據交換張數及金額均增加。所謂峰日指交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱「月底峰日」。

而7月存款不足毛退票張數由上月3,523張增至3,867張，占票據交換張數之比率為0.07％，較6月略減0.01個百分點；存款不足毛退票金額29億元，占票據交換金額之比率為0.23％，較6月增加0.02個百分點，主因7月大戶退票金額增加所致。

央行表示，7月公司戶退票張數占全體退票張數之比重較6月增加0.53個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額之比重較6月增加0.80個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。