新平溪煤礦博物園區提報「歷史建築」登錄8案，但新北市文化局因產權、被認為無保存價值等問題，僅有4案列冊追蹤，今（27）日在新北市府文化局開其中一案審查大會，新平溪煤礦博物園區理事長龔俊逸在會上向文化局請命，希望能讓博物園區以整體方式通過文資登錄才有保存價值。

「看他們賣房經營博物館，從20年前文化蕭條到如今文資推動有成，個人情感上一定支持他們」，建築師兼文史工作者陳勤忠說，博物園區是一個活的博物館，「有不可分割性，才有代表」；平溪區長李天民則說，地方創生需要有事業體加上文化資產，而博物園區有相當程度應算是涵蓋的附屬設施，「希望這塊能鼓勵克服法律競合」。

龔俊逸說，《國土計畫法》明年實施後博物園區將被迫關業，他們已多次收到中央單位通知，主張博物園區算是違法使用，要他們盡快以提報文化資產的方式合法，他強調，此舉目標是利於博物園區未來能成立非盈利公司、以公益信託方式繼續經營。

但文化局稱博物館在國土法實施下，一定規模以下仍可運作，並強調今天會議是針對列冊追蹤的案子審查，若其他部分想再提報，需要請提報人再提新事證，也需要相關產權人的同意，對此龔俊逸強調國土法並未將博物館列入可運作範圍，「變更地目也來不及，所以登錄文資是唯一一條路」，另新事證部分會著手處理。

與會者有新北市議員林國春、江怡臻、林裔綺助理顏世雄、黃淑君。江怡臻說，這麼好的園區應該是政府要拜託他好好保存；顏世雄則說，台灣礦業文化，金瓜石與猴硐是國有的，而新平溪則是私有，也因此常被漠視，「但他系統性完整保存」，不明白為何文化局當初要請博物園區以列點方式申請登錄，「應該是要全面性的」，請求文化局換位思考。

煤礦博物園區原址為新平溪煤礦礦場，2003年原址設立煤礦博物館後，同年被文化部文化建設委員會頒定為全國首批地方文化館之一，龔俊逸說，博物園區是台灣目前系統性保存最完整的園區，更常進行國際交流，7、8年前曾以「歷史建築」申請登錄，卻被以資料不全為由駁回，3、4年前因《國土計畫法》即將實施，他又提出以「文化景觀」申請，經文化局建議改回「歷史建築」申請，卻只過了4案。

協助提案登錄的國立雲林科技大學文化資產維護系副教授王新衡說，菁桐加上平溪、金瓜石三地「物理串連」，這樣極佳的條件在礦業保存上是世界罕見，而礦主通常是賣地求財，很少看到礦主燒現金只為了維護礦業，指文化局若真的認為博物園區不具文化價值，應是輔導而非駁回，期待文化局能儘速通過文資登錄。