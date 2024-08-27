台南市中西區民權路與永福路口23日發生一起死亡車禍，張姓騎士騎乘跑車撞上計程車，當場死亡。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

23日上午7時許台南市中西區發生一起死亡車禍，當時騎乘檔車的張姓騎士於民權路與永福路口，撞上1輛侯姓司機駕駛的左轉計程車，張男被破裂的碎玻璃劃破頸動脈送醫不治；而張男發生車禍死亡後，其胞弟也於臉書哀痛表示「希望你下輩子我們還能當兄弟」，且其身分也曝光，是知名老店「阿堂鹹粥」創辦人張春堂的長孫。

事發之後，死者胞弟也在臉書上發文哀悼，「好啦！老哥，起碼你不用在這種破幹世界上繼續受苦了，我很高興，這次的人生是你來當我哥哥，也很感謝，你在我最迷茫的時候鼓勵我、推我一把，雖然小時候互相搞來搞去，整天幹架，如今我們都長大了，明明你還沒看到我成功的樣子，希望你下輩子我們還能當兄弟，一起打魔物，by你最雞X的弟弟，愛你喔」。

回顧這起事件23日上午7時許，台南市中西區發生一起死亡車禍，一名侯姓計程車司機於民權路與永福路口，於綠燈直接左轉，而騎著檔車的張姓男子直行而來，煞車不及撞上計程車，張男安全帽飛出，導致左臉至頸部遭碎玻璃畫出一道15公分長傷口，當場死亡。

檢警後續相驗張男遺體，張男父親到場傷心欲絕，法醫指出他全身多處骨折，出血過多休克身亡；侯男被依過失致死移送台南地檢署，侯男到案指出自己有慢性病，長期洗腎，依賴開計程車維生，身上連3萬元都沒有，最後檢察官准予1萬元交保。