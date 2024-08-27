女藝人陳美鳳68歲卻擁有凍齡外貌，被外界封為「台灣最美歐巴桑」，出道超過47年，至今仍經常活躍於螢光幕前，展現出對於演藝事業的熱愛。經常透過社群平台與粉絲交流的她，近日曬出一張素顏外出的照片，震驚大批粉絲表示「認不太出來」，掀起熱議。

陳美鳳近日透過臉書發文，曬出一張自拍，提到自己帶著購物袋外出購買毛小孩零食，同時也呼籲大家用行動來重視環保：「環保~購物袋~大家一起融入生活吧」。

陳美鳳素顏外出購物，俏皮自拍曝光。（圖／翻攝自陳美鳳 臉書）

畫面中可見她身穿休閒白T恤，帶著鴨舌帽、口罩，看似素顏或只有淡妝提亮氣色，綽號是「黑貓」的她還俏皮模仿袋子上的小黑貓圖案，將眼睛瞪得大大，笑問粉絲：「我們兩隻黑貓眼睛有一樣大嗎？」

陳美鳳有「台灣最美歐巴桑」封號。（圖／翻攝自陳美鳳 臉書）

貼文曝光後，許多粉絲難得看到美鳳姐活潑搞怪的一面，留言驚呼：「鳳鳳今天走搞笑路線喔」、「可愛的鳳鳳，戴口罩認不出來」、「素顏嗎」、「看不出來是妳」，連好友李國超也表示：「認不出來是妳耶！」，釣出陳美鳳笑回：「哈哈~眼瞪大平常眼是圓的」。