1歲男童剴剴遭劉姓保母姊妹凌虐致死，涉案的兒盟陳姓女社工今天被台北地檢署依偽造文書、過失致死罪起訴。社工委任律師稍早透過聲明強調，社工今年3到場配合調查，卻被以「無正當理由不到場」為由拘提、上銬，再讓媒體拍攝，加上偽造紀錄、收回扣、包庇保母不實報導，該案已被未審先判，社工某種程度已被宣告社會性死亡，檢方援引的規範能否適用本案仍有疑義，後續將配合調查，並證明清白。

社工委任律師透過聲明表示，本案相關偵查過程資訊不斷外洩，輿論風向誤導社工未實際訪視，一再形塑社工包庇保母罪犯形象，完全違反偵查不公開，尤其今年3月12日社工一接到電話通知，即前往機構配合調查，全程精神狀況穩定、無任何傷人自傷舉措，當天卻被以「無正當理由不到場」為由拘提並上銬，再刻意讓媒體拍攝等違法執法手段，使社工在接受偵訊前，某程度已被宣告社會性死亡。

社工委任律師表示，社工未實際訪視偽造工作記錄、收受回扣、包庇保母等，都屬不實報導。針對究竟有無訪視一事，檢方查證社工提出訪視照片、影片、對話紀錄、醫療單據等，未再提出質疑。另外，檢方調閱相關金流及對話紀錄後，釐清社工確無收受回扣、與保母具私人情誼等事，但上述錯誤報導，使案件雖在偵查中，輿論卻已未審先判。

社工委任律師指出，檢方起訴理由大致包含，社工雖有親自到場訪視，但未能發覺劉姓保母羅織的謊言、未能辨識傷勢像受虐所致，進而為兒虐通報。社工未能因應受傷情況，增加訪視頻率或進行不定期訪視，以發覺虐待情事，故認社工涉犯過失致死罪；社工工作紀錄內容因與他人記憶有益，且社工無法提出錄音或相關證據，證明其記錄為真，遭檢方認定涉嫌業務登載不實。

社工委任律師強調，檢方援引社政機關兒童及少年保護案件通報處理、調查及處遇服務作業程序應是針對「通報後保護個案」；衛生福利部居家托育服務中心訪視輔導工作指引，規範對象應是「居家服務中心社工」，上開規定於本案是否有所適用，誠有疑義。

社工委任律師表示，身處社會安全網第一線的社工，並無知情不報、見死不救、蓄意包庇，對於案發當時劉保母對剴剴危險舉動亦無預見可能性，卻以「你應該識破謊言，察覺真相」、「你應該採取更好的訪視措施」等將注意義務處於還能更好的假設，對社工起訴，使《刑法》「過失責任」變為「結果論」。

社工委任律師認為，劉姓保母的蓄意欺瞞，使本案社工及社會局訪視人員、牙醫均遭蒙騙，卻要本案社工一人扛起過失致死等刑責，對於這樣起訴的結果深表遺憾與不解。社工將在後續司法審理中，持續配合調查，針對起訴書就事實及規範有所誤解之處，將逐一還原釐清，證明清白。