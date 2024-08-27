新穎表示，巴西是拉丁美洲最大經濟體，更是南美洲最大的醫療器材市場，巴西的市場商機向來是企業兵家必爭之地，此次能成功取得巴西上市許可，意義非凡，加上DNlite-IVD103在巴西擁有專利保護，將有助確保技術領先及加速市場推廣，目前規畫以共同經銷模式拓展拉美市場，已有合作對象進行洽談。

根據國際糖尿病聯盟（IDF）資料顯示，巴西的成人糖尿病患約有1,573萬人，糖尿病發病率全球排名第六、拉丁美洲排名第一大。2021年巴西政府投入的糖尿病相關醫療費用高達429億美元，潛藏龐大的醫療照護商機。

DNlite-IVD103是全球第一個應用於預防糖尿病腎病變快速惡化的ELISA檢測試劑，並已取得歐盟、臺灣、馬來西亞、泰國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、越南、印尼、瓜地馬拉等國家（地區）的上市許可，如今再獲得南美洲第一大國巴西的上市許可，全球取證加速，公司正積極推進各地區的商務合作與經銷通路，隨著在全球多點布局逐步展現效益，可望迎來業績的強勁成長，新穎樂觀看待未來一年營運。