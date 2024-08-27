南海緊張局勢因菲中公務船接連碰撞而再升高。美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）27日說，美國艦船可護送菲律賓船隻在南海執行補給任務，這是完全合理的選擇，但需要美菲兩國間的協商。

美國印太司令部在馬尼拉舉行年度軍事研討會。據路透社報導，帕帕羅在研討會場邊告訴記者：「在我們的共同防禦條約架構內，護送一艘船駛向另一艘船是完全合理的。我的意思是，當然，在進行協商後。」

菲律賓和中國船隻上星期一（19日）和星期天（25日）在南海薩比納礁（中國稱仙賓礁）發生兩起相撞事件。此外，菲律賓國家海事委員會說，菲國一架飛機上星期四（22日）在南海進行例行巡邏時，遭到中國從渚碧礁基地發射的照明彈威脅。

據新加坡聯合早報網引據路透社報導，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）表示，儘管馬尼拉稱中國採取了危險和脅迫行動，但他們更願意自己執行補給任務，並盡一切努力確保任務成功。他說：「我們將嘗試所有可用的選擇和途徑。在條件允許的情況下，我們可以自己完成任務。」

但布勞納補充說，如果菲律賓無法獨立完成，就將尋求替代方案：「這不僅是與美國合作，也與其他志同道合的國家合作。」

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）告訴記者，《美菲共同防禦條約》必須得到更廣泛解讀，以應對「活躍且狡猾的對手」。

近年來，菲律賓抱怨中國使用灰色地帶戰術，即幾乎不會引起武裝衝突的脅迫行動。但中國一直堅稱其行動是專業且合法的。

鐵歐多洛還呼籲夥伴國家譴責中國在南海的「非法行為」，他稱中國是「東南亞國家協會（ASEAN）地區國際和平的最大破壞者」，而馬尼拉在捍衛國家主權的立場是堅定和認真的。他說，建立足夠的軍事威懾力，對於向中國表明菲方認真保護主權以及為之而戰至關重要。