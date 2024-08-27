25歲韓籍啦啦隊女神李多慧去（2023）年4月來台發展後，在全台掀起「李多慧熱潮」，擁有許多死忠粉絲。她也在本月4日度過自己25歲生日，她媽媽也特別來到台灣替她慶生，粉絲則用心準備應援影片，首度曝光李多慧小時候全家福，意外揭開李多慧父母年輕時超高顏值。

8月4日李多慧25歲生日，這是她在台灣度過第二個生日。當天比賽一結束，她就和「小龍女」啦啦隊友們一起到餐廳慶祝，除了準備蛋糕之外，還準備了韓國傳統生日要喝的「海帶湯」。粉絲也準備了生日應援影片，紀錄了李多慧的成長歷程，6分半的影片展現出粉絲對李多慧滿滿的愛。

李多慧全家福曝光。（圖／翻攝自葉教授 YT）

其中一張李多慧小時候和家人的合照，可以看到10幾年前，李多慧媽媽年輕時也是大美人，皮膚白皙，大眼睛，綁著公主頭看起來溫柔婉約，相當有氣質。事實上，先前李多慧媽媽曾在李多慧Vlog亮相過，雖然看得出來有點年紀，但風韻猶存，不少人都大讚漂亮。

李多慧帶媽媽來台旅遊。（圖／翻攝自李多慧 IG）

李多慧爸爸年輕時看起來也是相當帥氣，有著高挺鼻樑。他一手抱著年幼的李多慧，臉上掛著微笑看起來相當溫和，展現滿滿父愛。李多慧則是穿著白色上衣，戴著粉紅色髮箍，露出燦爛笑容，看起來相當可愛。全家人都是高顏值再度掀起不少討論。