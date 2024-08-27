台北市長蔣萬安與高雄市長陳其邁，日前都隔空相繼向引退的台語天后歌手江蕙喊話，希望她能再次復出開唱。而27日下午寬宏藝術聲明表示「二姐江蕙，很榮幸受邀十月份國家慶典！謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風。」而搶贏陳其邁，蔣萬安27日晚間也在臉書發文，未有任何文字，而是使用愛心眼睛的表情符號當背景，以及體育館、國旗、皇后、麥克風、音符等5個符號，代表著「大巨蛋國慶晚會江蕙復出開唱」。

我國台語天后歌手江蕙於2015年宣布引退至今，不過日前北高兩市首長都相繼邀約江蕙復出開唱，蔣萬安數度對外表示，希望江蕙能再登上大巨蛋舞台開唱；陳其邁也表示，高雄近年來有非常多適合舉辦演唱會的場地，包括世運主場館、巨蛋等，都有非常多的國內外知名團體，選擇來高雄場館舉辦演唱會，也希望江蕙能夠到高雄開唱。

而北高市長相爭江蕙的戲碼，終於在27日落幕。寬宏藝術發表聲明，表示「二姐江蕙，很榮幸受邀十月份國家慶典。謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！」

而蔣萬安27日晚間，也很興奮地在臉書發文，雖然未有任何文字，但卻從背景圖片及5個符號中感受到他的開心。分別是使用愛心眼睛的表情符號當背景，以及體育館、國旗、皇后、麥克風、音符等5個符號，代表著「大巨蛋國慶晚會江蕙復出開唱」。