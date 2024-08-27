SOGO忠孝館9月1日全新上市，ALBION賦活緊緻彈力系列，每瓶2300至3950元。（SOGO提供）

板橋大遠百TOM FORD RUNWAY限定版高級訂製四格影盤，推薦價3700元。（遠百提供）

板橋大遠百MAKE UP FOR EVER粉無痕美肌修修筆 高光新色上市，1150元。（遠百提供）

新光三越新品M‧A‧C 超持妝霧絲絨氣墊粉餅，推薦價2100元。（新光三越提供）

新光三越新品YSL時尚四色眼影盤，推薦價3100元。（新光三越提供）

時序將漸入秋季，臉部彩妝和保養同樣也跟著季節轉換，跟著趨勢挑選最適合的妝容。百貨觀察，今年秋冬如「煙燻眼妝」、「極簡裸妝」以及「沉浸式養顏術」等都是時尚關鍵，推薦一系列大勢新品上市。

SOGO台北店2024秋季化妝品節，集結各大品牌依據最新趨勢推出秋季新品，觀察今年秋冬彩妝趨勢，以「水潤光澤妝感」為下半年的彩妝時尚關鍵字，服貼薄透的底妝，加上臉部提亮，可突顯臉部精緻高級感；另外還有日韓當紅的「個人色彩鑑定」，找到屬於自己的命定色系，打造專屬妝容色彩。保養面則主打「Me Time沉浸式養顏術」，透過慢活的步驟式居家美容，放鬆心情兼具養顏美容，提升身心靈保養。光澤底妝SOGO推薦忠孝館ESTEE LAUDER粉持久美肌氣墊組、復興館GIORGIO ARMANI完美絲絨持久氣墊粉餅-夜幕星燦新品。

新光三越觀察，今年秋冬彩妝關鍵字是「煙燻眼妝」，以及結合強調立體感與自然光澤的「極簡裸妝」，打造極簡裸妝感，獨家推薦MAC超持妝霧絲絨氣墊粉餅，一拍即可長效持妝，還有富含頂級抗老精華，可去黃提亮的GIORGIOARMANI黑曜岩奢光精萃等。同時，紅棕色煙燻眼妝亦是今年秋冬焦點，首選推薦寶藏眼影YSL時尚四色眼影盤、深邃暈染不脫妝的BOBBI BROWN Hannah Murray全新限量－流雲防水炫彩雙頭眼彩筆等，輕鬆打造深邃迷人眼神。

而為讓妝容更服貼持久，肌膚保養也是打造持久妝容的關鍵，新光三越秋冬LANCOME推出全新升級的精華霸主小黑瓶PRO─超極限肌因賦活露，8月31日前於新光三越購買，不僅可現折200元，以獨享價4350元購入，並獲得300元品牌折價券外，新光三越會員還可加碼獲得超級限肌因賦活露7日份。