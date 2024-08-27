28日將為賴政府執政滿一百天，根據《TVBS民調中心》今（27）日公布最新民調結果可以看到，對於賴清德執政百日的表現，有40%民眾表示滿意，32%表示不滿意，另外有28%民眾未表示意見。同時該份民調更指出，賴清德相較前總統馬英九當時的滿意度41%、蔡英文39%接近外，卻大輸前總統陳水扁當時的59%。

根據《TVBS民調中心》今日的民調指出，對於賴清德執政滿百日的表現，結果可以看到，有40%民眾表示滿意，32%表示不滿意，另外有28%民眾未表示意見。而經過對比發現，賴清德和馬英九當時的滿意度41%及蔡英文39%接近外，卻大輸前總統陳水扁當時的59%。

至於副總統蕭美琴上任的百日表現，有42%民眾表示滿意，28%不滿意，31%未表示意見。此數據則高於時任陳水扁執政時，副總統的呂秀蓮31％的滿意度，及時任馬英九執政時，副總統蕭萬長35％的滿意度。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年8月20日至26日晚間18：30至22：00，共接觸1374位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為314位，拒訪率為22.9%，最後成功訪問有效樣本1060位（市話532、手機528），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。