香港喜劇天王周星馳製作過無數經典電影，且在電影中與他合作的「星女郎」，包含張敏、朱茵、莫文蔚、張柏芝等幾乎都爆紅。而他今年與抖音共同開發經營的「九五二七劇場」，日前也宣布了第2部短劇作品《大話大話西遊》，預計將在年底上線，至於新「星女郎」則是35歲的大陸女星張天愛。

短劇帳號「九五二七劇場」日前宣布重磅消息，由抖音及周星馳共同出品的第2部短劇《大話大話西遊》預備上線，並由蔣龍及張天愛擔任主角兼監製，兩人不僅在劇中有重要演出，事前還參與整體企劃，讓作品多了份保障。

周星馳推新作《大話大話西遊》延續經典喜劇電影。（圖／微博 Crystal張天愛）

蔣龍、張天愛擔任《大話大話西遊》主演兼監製。（圖／微博 蔣龍、張天愛）

而張天愛也被視為新力捧的星女郎，她2008年首次出演微電影《落櫻》，並與韓國男神金秀賢合作，後來在2012年正式展開演藝生涯，2015年因主演古裝劇《太子妃升職記》知名度大開，便因此獲得許多演出的邀約。怎料她2022年卻遭前男友徐開騁劈腿，男方被拍到前往古力娜扎家過夜，事後她也指控男方是劈腿慣犯，古力娜扎當時則回應不知情自己是小三，讓2位女主角都受盡情傷。

張天愛、徐開騁、古力娜扎曾陷入感情風波。（圖／微博 Crystal張天愛、徐開騁、古力娜扎）

如今時隔近2年，張天愛似乎走出感情陰霾，她26日也在微博興奮表示：「這次是大話西遊的新故事，也是我的新身分，和我一起走進『新』世界，開始新冒險吧〜」貼文一出，立刻湧入大批粉絲熱烈回應，相當期待新作品的推出。

張天愛曾因《太子妃升職記》知名度大開。（圖／微博 Crystal張天愛）