最受矚目的三星榜單，頤宮7連霸，JL Studio和態芮TaÏrroir二度蟬聯三星，和去年一樣三強鼎立。(資料照)

「頤宮」雙主廚之一的陳泰榮(早哥)轉戰到高雄「雋GEN」擔任廚藝總監，今年「雋GEN」成功摘下一星。（臺灣米其林指南提供）

台中「元紀」今年首次入選米其林指南，並直接獲得一星肯定，餐廳的侍酒師曾雅慧同時拿下「米其林指南侍酒師大獎」。（元紀提供）

米其林二星「RAW」餐廳前主廚的黃以倫，於2021年離職後，在新開設的「Restaurant A」掌杓，今年首度拿下一星。（Restaurant A提供／陳韻萍台北傳真）

餐飲業盛事《2024臺灣米其林指南》27日下午2時揭曉，一次公布台北、台中、台南及高雄4個城市的星級餐廳、綠星餐廳、最佳服務等特別獎。今年全台共49家餐廳摘星成功，包括米其林一星41家、二星5家、三星3家，最受矚目的三星榜單，頤宮7連霸，JL Studio和態芮TaÏrroir二度蟬聯三星，和去年一樣三強鼎立；而美食之都台南，今年仍然與星級餐廳無緣，3度抱蛋。

「頤宮」雙主廚之一的陳泰榮(早哥)被高雄國城建設旗下「萬象餐飲」延攬，擔任頂級粵菜餐廳「雋GEN」廚藝總監，業界人士無不關注少了早哥的「頤宮」會否掉星？然而多年來「頤宮」團隊早已建立一套頂規的作業流程，加上仍有行政主廚陳偉強坐鎮，即使早哥出走，今年「頤宮」仍然成功摘下三星，堅強「食」力深獲肯定。

米其林二星榜單入選5家，包括台北的「侯布雄」、「logy」、「渥達尼斯磨坊」、「牡丹」和「RAW」，其中江振誠帶領的「RAW」即將在今年底即將結束營業，雖無緣拿下三星，也沒有外傳的掉星。

值得關注的是2023年至2024年，迎接疫後蓬勃發展的餐飲商機，不少米其林餐廳的星廚出走，開創自己職涯的新戰場，包括三星「頤宮」雙主廚之一的陳泰榮(早哥)，他轉戰到「雋GEN」擔任廚藝總監，這次「雋GEN」在米其林發布前就被視為大黑馬，果然不負眾望成功摘下一星。米其林一星「請客樓」主廚林菊偉離職後，被「寶成鞋業」前董事長蔡其建延攬，主持位在台中西屯寶元紀總部開設的高檔新台灣料理餐廳「元紀」，「請客樓」今年仍穩拿一星殊榮，而「元紀」則是新入選米其林一星，餐廳的侍酒師曾雅慧同時拿下「米其林指南侍酒師大獎」，雙喜臨門。另外，米其林二星「RAW」餐廳前主廚黃以倫，於2021年離職後，獲「嘉林」餐飲集團邀請，在新開設的「Restaurant A」掌杓，被視為有摘星潛力，「Restaurant A」也眾望所歸，成功拿下一星。

此外，二星「祥雲龍吟」2022年暫停營業後，日籍主廚稗田良平在大稻埕永樂市場商圈開設高檔日法餐廳「EIKA盈科」，今年也順利摘下一星。而亞都麗緻飯店內米其林一星的「天香樓」、「巴黎廳1930X高山英」在2位星級主廚離開後，今年仍穩坐一星榜單，顯示有些餐廳在星廚的帶領下，整個團隊已具備高端餐飲該具備的技巧和服務水準，即使名廚離開餐廳，餐廳整體的作戰實力已經完備，不受名廚離職影響。

有新入榜的餐廳，也有跌落星星榜單的餐廳，名廚林明健創立的「Longtail」，蟬聯多年米其林一星榜單，在林明健離開餐廳後，今年未能如願摘星。另外，6度蟬聯米其林一星的「教父牛排」、「鮨野村」、「Holt」今年均摔出星星榜單；高雄原二星餐廳「Liberté」，因為該店去年底結束營業，也直接從二星餐廳直接掉出榜外。

今年摘星成功的餐廳多落在台北與台中，高雄只有「雋GEN」入選，美食之都台南則是第3年與星星無緣。