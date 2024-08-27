總統賴清德就職滿百日，《TVBS民調中心》今(27日)公布最新民調結果，對賴清德百日來的表現，有40％民眾表示滿意，32％表示不滿意，另外有28％民眾未表示意見。比對發現，與前總統馬英九（41％）、蔡英文（39％）就職百日時相當接近，但明顯低於前總統陳水扁當時的59％。PTT鄉民表示「死忠的，保底40%」、「什麼都沒做還有40趴」、「民進黨支持者看到黨徽就支持了，又不是看施政」、「怎麼不比不滿意度？」

根據《TVBS民調中心》最新調查發現，對於賴清德執政一百日以來的表現，有40％民眾表示滿意，32％表示不滿意，另外有28％民眾未表示意見。進一步比對發現，賴清德就職一百日的滿意度，與前任總統蔡英文就職一百日的39％相當，也與前總統馬英九就職一百日的41％差距不大，但明顯低於前總統陳水扁就職三個月時的59％。

進一步交叉分析顯示，20至29歲（37％：35％）與50至59歲（42％：41％）民眾，滿意度與不滿意度差距不大，意見較為分歧；民進黨認同者有8成以上（82％）滿意賴清德的表現，僅5％不滿意；但國民黨認同者有66％感到不滿意，僅8％滿意，26％沒意見；民眾黨認同者則有53％不滿意，21％滿意，另外26％沒有表示意見。中立民眾不滿意的比例為29％，高於滿意的22％，近5成（49％）沒有表示意見。

至於副總統蕭美琴一百天來的表現，有42％民眾表示滿意，28％不滿意，31％未表示意見。蕭副總統的滿意度，高於陳前總統的首任副總統呂秀蓮上任三個月時的滿意度（31％），也高於馬前總統的首任副總統蕭萬長上任一百日時的滿意度（35％）。

PTT鄉民表示「死忠的，保底40%」、「鐵打的」、「是不是在臭滿意度最低的蔡英文」、「什麼都沒做還有40趴」、「賴皮寮總統，違建就地合法」、「阿扁怎麼這麼高的？」、「阿扁那時候在野黨總統首勝，氣勢高昂」、「扁時期還沒有網軍，現在是正規部隊」、「民進黨支持者看到黨徽就支持了，又不是看施政」、「怎麼不比不滿意那個區塊」、「清德宗做百，連紀念館都傳好了」、「所以這一百天他到底做了什麼？」

本次調查是《TVBS》民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年8月20日至26日晚間18：30至22：00，共接觸1374位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為314位，拒訪率為22.9％，最後成功訪問有效樣本1060位（市話532、手機528），在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為《TVBS》。