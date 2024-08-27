來自義大利的一種不使用稀土的電動馬達，有望徹底改變未來的移動方式，並有望降低對於中國戰略礦產的依賴。這款名為Spinrel馬達，已經在德國科隆舉辦的國際車輛技術博覽會上亮相，

綜合義大利《共和報》（Repubblica）級由綠色寂靜工業集團（Green Silence）製造，該集團由義大利北部倫巴底大區的3間公司——Settima Meccanica、Spin和Motive組成。Spinrel馬達的主要創新之處在於不需要永久磁鐵，目前這些永久磁鐵中通常含有30%的稀土元素，包含17種元素的金屬，中國控制著全球37%的儲量，是全球主要的生產、出口和加工國。

稀土金屬包括17種元素，鑭（La）、鈰（Ce）、鐠（Pr）、釹（Nd）、鉕（Pm）、釤（Sm）、銪（Eu）、釓（Gd）、鋱（Tb）、鏑（Dy）、鈥（Ho）、鉺（Er）、銩（Tm）、鐿（Yb）、鎦（Lu）、釔（Y）和鈧（Sc）。（示意圖：shutterstock／達志）

基本上，這些新型推進器不像傳統電動馬達那樣依賴由永久磁鐵產生的磁通變化運作，而是利用特別設計的腔體來創造空隙與實體。這種空氣腔體的交替配置使馬達能更高效地運轉。

不僅能確保更高且穩定的能源效能，Spinrel馬達還因其優越的機械特性降低了噪音污染。此外，由於不再使用稀土元素，這些馬達具備更高的回收性，也能避免對環境造成巨大影響的採礦活動。

經過3年的研究和2年的工程設計，Spinrel馬達目前已經上市，技術適用於各類車輛，未來甚至可能應用於雨刷、轉向、剎車、車窗等眾多其他領域。