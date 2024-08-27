據大陸央視新聞報導，今天（8月27日）中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京同美國總統國家安全事務助理蘇利文開始舉行新一輪戰略溝通。王毅表示，期待雙方在接下來的2天裡就此進行深入溝通，推動中美關係朝著舊金山願景克服干擾、排除障礙。

王毅說，歡迎蘇利文訪華並首次來華舉行中美戰略溝通。中美關係攸關兩國，牽動世界。過去幾年，兩國關係充滿波折。在習近平主席和拜登總統的戰略引領下，實現了重返峇里島、通往舊金山，其中的經驗值得總結，教訓需要汲取，關鍵是要錨定相互尊重、和平共處、合作共贏的大方向。

王毅表示，落實好兩國元首舊金山會晤共識是中美雙方的共同職責，也是此次戰略溝通的主要任務。期待雙方在接下來的2天裡就此進行深入溝通，推動中美關係朝著舊金山願景克服干擾、排除障礙，真正實現穩定、健康、可持續發展。

蘇利文說，這是他作為總統國家安全事務助理首次訪華，感謝中方周到安排。拜登總統致力於負責任地管理美中關係，避免競爭演變爲衝突，並在有共同利益的領域開展合作。期待通過此次戰略溝通，同中方就廣泛議題進行富有成效的對話，落實好兩國元首達成的共識。