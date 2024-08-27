台中多元化計程車司機黃姓駕駛，開著紅色特斯拉，去年8月載著未成年少女到望高寮及大肚藍色公路看夜景，竟對未成年少女性騷擾，稱「要不要當我的小女友」、「你胸部很大，腰很細」並強摸少女胸部，事後少女提告，黃男被判3年6個月，不滿一審判決而提起上訴，最終法院決定撤銷原判決，對其處以3年2個月的有期徒刑。可上訴。

判決指出，黃男持有小型車職業駕駛執照，經由台灣大車隊平台為多元化計程車駕駛。其駕駛的紅色特斯拉車輛，通過該系統為不特定乘客提供服務。112年8月9日晚上，黃男利用駕駛職務的機會，接載了一名未成年女子甲女至望高寮看夜景，竟在停車場，趁甲女尚站立在副駕駛座位車門外時，突然上前摟住甲女腰部，詢問甲女「要不要當我的小女友」。後來甲女提告，但原審辯論終結前甲女撤回告訴。

但在大肚藍色公路觀看夜景、拍照及聊天時，黃男卻利用機會對甲女實施了強制猥褻行為。黃男在無甲女同意的情況下，強行以雙手自甲女身後環抱住甲女身體，以鼻子貼近吸聞甲女頸部，隔著衣服以雙手撫摸甲女胸部，並稱「你胸部很大，腰很細」，甲女受到驚嚇而無法反抗，直至黃男將甲女轉向正面欲親吻甲女嘴巴時，甲女將頭部偏離且斥罵「幹x娘」後，黃男始鬆手放開。甲女受到驚嚇後，迅速逃脫並向朋友及家人求助。案件最終由甲女於112年8月12日報警處理。

原審法院對黃男處以3年6個月的有期徒刑，但因未充分考慮黃男在調解後已全部賠償甲女的情況，台中高分院認為原判決刑期稍顯過重。最終，法院考量到黃男的悔過態度以及賠償行為，決定將刑期減為3年2個月。可上訴。

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