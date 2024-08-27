新平溪煤礦博物園區因應《國土計畫法》向新北市文化局提報「歷史建築」登錄8案，但新北市文化局僅有4案列冊追蹤，今（27）日在文化局開其中一案審查大會，會後建築師兼文史工作者陳勤忠說，回到問題根源還是國土法，「今天不是只有新平溪，台灣過去歷史可能因為一個法就消失」。

審查大會後，新平溪煤礦博物園區理事長龔俊逸、副總經理簡嘉宏，以及協助提案登錄的國立雲林科技大學文化資產維護系副教授王新衡、陳勤忠會後接受採訪。

龔俊逸說，《國土計畫法》明年實施後博物園區將被迫關業，他們已多次收到中央單位通知，主張博物園區算是違法使用，要他們盡快以提報文化資產的方式合法，他強調，此舉目標是利於博物園區未來能成立非盈利公司、以公益信託方式繼續經營。

「回到問題的根源是國土法，國土法排除很多過去的歷史或發展問題，今天因為新平溪第一個被爆出來，接下來可能有陸續發生其他礦區的問題」，陳勤忠說，問題根源還是要回到國土法，「今天不是只有新平溪，台灣過去歷史可能因為一個法就消失」。