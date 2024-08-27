日本各媒體8月的民調顯示，當詢問受訪者自民黨總裁選舉中下任總裁的適合人選時，前環境大臣小泉進次郎和前自民黨幹事長石破茂獨占前2位。排名靠前的人選還有經濟安全保障大臣高市早苗、數位大臣河野太郎、外務大臣上川陽子等人。

《日本經濟新聞》27日報導說，目前候選人尚未全部確定，而且候選人的政策和資質被眾人所知還需時日。由於候選人還要在討論會上進行政策爭論等，在大約1個月後的投開票日之前，情況可能會發生變化。

《日本經濟新聞》（中文版：日經中文網）與TV Tokyo於8月21日和22日實施的調查顯示，排在第1的是小泉進次郎，支持率為23％。其次是石破茂，支持率為18％。第3位及之後的人選依次是高市早苗（11％）、前日本經濟安全保障大臣小林鷹之（8％）、河野太郎（7％）、上川陽子（6％）。

在各媒體8月的調查中，排名靠前的人選相同。從《共同通訊社》、《讀賣新聞》、《朝日新聞》的調查結果來看，前3位均為石破茂、小泉進次郎、高市早苗。《產經新聞》的前3位人選與《日本經濟新聞》相同。

此次自民黨總裁選舉是因現任自民黨總裁岸田文雄任期屆滿而實施，也是自民黨派系的政治資金問題曝光後的首次總裁選舉。

石破茂於8月24日宣布出馬參選。與《讀賣新聞》、《朝日新聞》、《產經新聞》的調查時間重合。

在調查中，支持率大幅上升的是8月19日宣布參選、以自民黨內年輕議員為中心獲得支援的小林鷹之。在《日本經濟新聞》的調查中，他以8％的支持率位列第四，在《讀賣新聞》和《朝日新聞》的調查中支持率也分別達到5％。

在各媒體7月實施的民調中，小林鷹之的排名並不靠前。在《日本經濟新聞》7月實施的調查中，他的支持率僅為1％。

表現出參選意願的日本外務大臣上川陽子也顯示出了穩固的人氣。在除《日本經濟新聞》之外的4家媒體的調查中，上川陽子均躋身前5。

小泉進次郎將於8月30日正式宣布參選自民黨總裁。單從自民黨支持人群來看，小泉進次郎在4家媒體的民調中獨占首位。在《日本經濟新聞》、《讀賣新聞》、《朝日新聞》的調查中，前4位依次是小泉進次郎、石破茂、高市早苗、河野太郎。

自民黨總裁選舉將於9月12日發布競選公告，27日進行投開票，選舉期間長達15天，是1995年採用現行規則以來最長的一次。目的是透過增加討論會的舉辦次數等，使候選人之間的政策爭論更加活躍。

最初被看好的候選人未必能一直保持優勢。在2012年的自民黨總裁選舉中，時任幹事長石原伸晃在發布競選公告前一直被認為占據優勢。但後來因在東京電力福島第一核電站問題上失言等原因而失去了勢頭。