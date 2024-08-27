台新法說會上，法人除聚焦合併題材，也關注台新子公司核心營運。對於銀行NIM展望，賴昭吟指出，第二季台新銀NIM仍往上提升1個基本點，主要是去年就預期今年聯準會將降息，當時就那時候就先布局相關部位，到目前都沒有停止，也逐步展現成果，幫助銀行NIM不跌反升。

賴昭吟強調，8月初把握住美元利率降幅大，銀行獲利了結帳上部分美債部位，反應在投資收益上，因此後續會持續布建，期望仍有資本利得獲利機會。

她也強調，銀行會用內部優化、存放結構來改善利差與增加存款效率，總結下半年NIM有機會提升，估有3～4個基本點左右。至於台新銀上半年換匯利益SWAP約8億元，低於去年19億元，這部分會邊走邊看，聯準會降息後利差縮小，量也會縮小一些，第三、四季換匯利益會比上半年少一些，但仍會適機把握機會。

至於放款方面，台新銀行總經理林淑真強調，全球經濟持續復甦，出口回溫，加上預期聯準會9月降息，對銀行外幣放款也有支持效果，外幣放款預計持續成長，上半年有雙位數成長，全年應該可維持雙位數成長動能，但台新個金放款占比大於法金，整體來看，全行放款應是會有高個位數成長；至於資產品質方面，逐月逐季檢視貸後控管及放款品質，目前都維持良好。

另，有關房貸業務，台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀則說明，近二年房貸過熱，房屋單價成長，銀行對風控上是非常著力，若一般消費者償債能力沒跟上，銀行也會更謹慎一些。另，今年不管是股市或ETF都很熱絡，民眾存款也有流動，存放款比重及財務指標也需要更謹慎，但下半年針對首購、自住等還是會積極辦理，沒有所謂「限貸」的情況。