台灣人均GDP今年有望達到34430美元，將超越南韓34160美元，韓媒《朝鮮日報》認為，應歸功於全球第一大晶圓製造廠的台積電帶動企業薪資、國民資產成長。一位女子提到，其實不只台積電，台灣還有許多世界第一，像是筆電代工廠廣達、電競品牌華碩、手機晶片商聯發科等，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛無奈感嘆，雖然這些企業名頭很厲害，「薪水說出來笑死人」。

原PO在Dcard發文表示，除了台積電，台灣還有各種世界第一的企業，包括筆電代工廠廣達、電競品牌華碩、手機晶片商聯發科、電源供應廠台達電、手機鏡頭廠大立光、IC封測廠日月光、PCB電路板廠臻鼎、IC載板廠欣興、電池模組廠新普、筆電金屬機殼廠可成、工業電腦廠研華、ROM唯讀記憶體廠旺宏、砷化鎵晶圓製造廠穩懋，而這些公司的客戶都佔據了電腦、手機設備中的關鍵部分。

對此，許多網友紛紛回應，「名頭說出來嚇死人，薪水說出來笑死人」、「壓榨勞工世界第一，好爽喔」、「公司老闆狂賺錢，超爽的」、「個個第一名，薪水倒數第一名，都是壓榨勞工出來的」、「矽谷軟體工程師笑看，台灣這些硬體工程師拿命在換」。