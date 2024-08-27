吳慧貞表示，受惠於台灣經濟活動持續活絡，彰銀上半年度的營運績效穩定上升，總存款量較去年同期成長8.47％，其中新台幣增加10.41％、外幣增加3.21％；總放款量較去年同期成長8.76％，主要來自中小企業及房貸分別成長12.22％、9.25％；財富管理業務表現優異，帶動整體手續費收益較去年同期成長近五成以上，預估下半年仍可維持銷售動能。

在海外布局上，彰銀指出，除近期已獲金管會核准的澳洲雪梨、加拿大多倫多外，預估在今年第四季向金管會申設馬來西亞納閩分行，並同步成立吉隆坡行銷服務處，持續拓展全球金融服務網絡。

彰銀於會中提到，台灣因受益於AI商機與終端需求回升，加上就業市場穩定與股市交易活絡，帶動民間投資動能復甦，國內景氣將有望延續「溫熱」的態勢。

對於下半年業務策略，吳慧貞表示，將全力衝刺企金、消金、財富管理及財務操作獲利四大支柱，並持續調整授信結構，同時增加多元存款來源，擴大外幣存款基磐，把握財富管理商機，在台美利差縮窄的趨勢下，嚴密觀察國際市場變化。面對利率變化、地緣政治風險、美國年底總統大選等不確定因素，彰銀將靈活調整投資部位的期間配置，也會審慎評估各項風險及保持充裕的流動性。

彰銀積極實踐企業永續，以聯合國永續發展目標及巴黎協定為策略核心理念，日前榮獲「台灣行動永續獎」共六項大獎的肯定，在環境方面積極接軌國際，透過碳盤查、碳減量、碳足跡、碳中和及碳權布局淨零路徑，並以實際行動推動企業減碳，同時響應各項政府疫後振興貸款方案，更協助中小企業低碳升級轉型，再獲金管會表揚「中小企業放款方案優等銀行」，且積極推展新南向業務，連續三年獲頒「新南向政策目標國家授信績優銀行」。

在金融友善方面，彰銀更是在今年推出全台首張，也是全球首張與醫療單位攜手發行的視障專屬信用卡，以行動落實金融平權，期許成為金融友善的標竿銀行。