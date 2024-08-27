陳勢安近來推出新單曲〈終身門徒〉，日前赴撒哈拉沙漠中與世隔絕的傳奇古城拍攝，於是整個拍攝團隊在酷熱的8月飛往埃及取景，十分認真還原歌曲的門徒精神。由於白天是直衝45度以上的高溫，當所有工作人員可以躲在帳蓬和陰影下時，陳勢安必須隻身走向烈日下的沙漠和不斷日光返射的鹽湖中拍攝，曬得快頭暈和眼睛打不開，但陳勢安依然敬業入鏡，只說：「要好好防曬，不然不連戲了。」

導演除了邀請埃及混血美女當女主角外，也特別安排「沙漠之舟」駱駝和陳勢安對戲，但當天駱駝比較早開工，因太累而持續鬧脾氣，為了拍攝順利，陳勢安頂著高溫耐心安撫駱駝，他笑說：「駱駝應該才是女主角，我們培養感情的時間比較多。」

陳勢安日前拍攝新單曲MV。（索尼音樂提供）

陳勢安和拍攝團隊遠征的埃及錫瓦拍攝視覺，錫瓦綠洲位於位於埃及西部與利比亞邊境，開羅開車來回需要二十多個小時，火車和飛機都到不了，因到達難度高，得以完整保存流傳百年的當地風土人情。這個富有傳奇色彩的沙漠綠洲，也是刺客信條故事的發源地，埃及豔后曾在這裡沐浴；這次遠征景點包含Amon Temple＆Shali Fortress古城、夢幻的湛藍鹽湖、撒哈拉沙漠、綠洲；陳勢安除了先前公布單曲封面視覺「鹽湖藍」造型之外，再加上rick owens半袖設計款淺灰背心＋特制巨幅頭巾look，以「沙漠旅人造型」演出劇情角色，在一望無際的沙漠中，成為一個孤獨存在。

這次拍攝團隊也到白天和夜晚湖面顏色截然不同的鹽湖取景，為了拍出鹽湖之美，導演希望陳勢安能站在鹽巴結晶的最尖角、也是最脆弱的地方拍攝，陳勢安一口答應，但笑說：「站上去之前心裡還是毛毛的，想說會不會拍一半人就泡在鹽水裡了。」不過攝影師身先士卒站上尖角重踩和跳躍進行測試，確認安全無虞才讓陳勢安站到定點，讓陳勢安大讚：「團隊真的很專業，讓我很有安全感，可以把自己交給他們。」