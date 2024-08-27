中共軍方進行針對台灣的軍事演習

據《路透》獨家報導稱，一份出自尚未公開的台灣軍方內部研究報告指出，2023年中國在西太平洋地區各項演習的花費逾150億美元（約合台幣4533億元），占中國國防預算的7%，顯示出北京在台灣及其鄰國周邊軍事活動上的積極投入。

《路透》表示，這份獲自台灣軍方的內部研究罕見地揭示了中國國防預算情況，由於台海的區域緊張局勢不斷上升，中共加強了在國防軍事的投入。

報導引述一位不願具名的台灣高層表示，這份報告「透露對方資源分配背後的邏輯，他們投入大量資源企圖拿下第一島鏈以西的控制權。」所謂第一島鏈，大致從印尼往東北延伸到日本呈弧形的一系列群島，從南海到東海全在其中。

由於台海的區域緊張局勢不斷上升，中共加強了在國防軍事的投入。圖為共軍兩棲部隊演習。（圖／中國軍網）

台灣的國防部在答覆《路透》的聲明中謝絕對相關內容與數字置評，不過聲明中稱「中共近年來龐大的軍事投資，確實對這個地區的和平穩定產生負面影響，不利全球的繁榮與發展。」

《路透》指出，台灣國防部是根據對中國在渤海、東海、台灣海峽、南海和西太平洋的軍事活動進行的偵察和所掌握的情報，於今年5月匯整出這份報告。

報告統計出2023年中國在這些地區執行的各項海、空軍任務，然後估算每小時活動所需的燃料和其他耗材成本。據研究報告和聽取過簡報的官員指出，相關總額達1100億元人民幣（約合153億美元），其中含保養、維修和薪資費用。據《路透》估算，1100億人民幣約合台灣2023年國防預算的85%。

另據聽取過報告簡報的3位官員認為，這份研究意在協助台灣決策者了解中國在各個區域的軍事資源分配方式，並針對中國的意圖與實際能力間的「差距」進行評估。他們還說，把演習成本與中國經濟拿來做比較，有助於台灣方面評估台海兩岸面臨的風險。

另一方面，即便外交圈和專家們認為，中國通報的數據往往不透明也不完整，但1100億人民幣在中國發布的2023年1.55兆人民幣國防支出的佔比高達約7%。中國3月宣布今年國防支出成長7.2%，來到至1.67萬億人民幣。

據台灣前海軍艦長、海軍官校教官呂禮詩說：「這跟黑洞無異」，中國國防預算沒有列出個別支出項目，「雖能測得一個趨勢，但當中門道仍不得其解。」

報告指出，2023年中共大量軍機頻繁進入台灣防空識別區，全年總架次超過9200趟，滯空時間約2萬9000小時。若加上各種艦艇，則有7萬艦次航行，在海上的時間超過170萬小時。若按航行海域統計，40%在高競爭環境的南海，20%在東海，將近15%是在台海的敏感區域。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲對《路透》表示，今年5月的聯合利劍－2024A演習顯示共軍在強化作戰準備，「解放軍在加緊侵台訓練，現已有更多飛機和飛行員具備執行相關任務的能力。」