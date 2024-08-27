保發中心董事長簡仲明請辭。（圖／保發中心官網）

財團法人保險事業發展中心遭控職場霸凌，一名在保發中心擔任工讀生的劉姓男子，今年考取北科大碩士班，卻被主管要求在學業和工作當中二擇一，來自嘉義、經濟弱勢的劉男因而墜樓身亡；保發中心27日晚間公布後續處理進度，針對研究處同仁不幸事件，所有同仁與主管都深感難過與不捨，新聞稿也指出，保發中心27日臨時董事會上，董事長簡仲明正式向全體董事提出辭職， 相關管理處主管亦已提出辭呈，以示對本事件應負之責。

保發中心指出，事件發生後，即刻全力協助家屬後續處理及撫卹事宜，並完成內部查調事件發生之原委，釐清事實與責任歸屬，也依規定辦理懲處；同時，全面檢視內部管理制度、員工申訴管道、主管與同仁互動溝通方式等各項保障員工權益之機制，以確保員工權益，避免相同事件再度發生。

保發中心進一步指出，今舉辦臨時董事會，除報告本事件發生始末、確認相關人員懲處事項，及未來執行職務遭受不法侵害預防計畫及職場不法侵害事件處理流程等議題外，簡仲明也待相關事宜處理完備後，擔起對此事件應負責任，並離任董事長及董事職務。