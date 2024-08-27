「Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊」二度蟬聯臺灣米其林二星，雙主廚Govinda(左)與Adrian(右)。(慕舍酒店提供)

「緋雪」將西班牙經典「番茄冷湯」凍化而成，底部新鮮北海道海膽和海膽醬增添奢華海洋風味，自製番茄粉與周圍的香草則提升層次豐富度。(慕舍酒店提供)

「紅玉」以南投日月潭紅玉雞佐黃檸檬、芥末籽調味，半圓雞肝慕斯覆蓋屏東可可粉和雞骨半釉汁，上方點綴檸檬香蜂葉、龍蒿和鼠尾草。(慕舍酒店提供)

「青澀」將蘋果刨絲後，用檸檬汁和柳橙汁醃製，再輕煮入味，鋪在盤底。上層是濃純的香蕉冰淇淋，最後灑上少許肉桂粉和蛋白糖霜，清爽自然帶有獨特香氣。(慕舍酒店提供)

「渥達尼斯磨坊」被譽為全台最具詩意的米其林二星餐廳，除了餐點富有詩意，餐廳處處可見藝術品妝點，洋溢著濃厚藝術風情。(陳韻萍攝)

懂吃的饕客對慕舍酒店內連續多年摘星成功的「Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊」應該不陌生，這間餐廳是「渥達尼斯磨坊」西班牙本店全球唯一的海外分店，自2020年開幕便成功摘星，連3年獲得米其林一星殊榮，2023年更成功摘下二星，今年再度成功蟬聯二星。8月27日米其林頒獎前，台北「渥達尼斯磨坊」與西班牙本店同步推出季節新品，以在地食材搭配主廚精湛的廚藝，帶領饕客米其林體驗高山、大海與平原的西班牙之旅。

「渥達尼斯磨坊」被譽為全台最具詩意的米其林二星餐廳，以細膩食材風味和優雅恬淡的姿態，呈現宛如欣賞藝術品般情境的五感料理，料理融合了西班牙多元文化的精髓，同時展現了台灣食材的純粹風味。3道新品「緋雪」、「紅玉」和「青澀」，由西班牙雙主廚Govinda與Adrian巧妙運用台灣在地食材製作，展現了簡約又富有創意的食藝層次。

聽起來唯美詩意的「緋雪」，是西班牙經典「番茄冷湯」的固化版；「緋」代表牛番茄和甜菜的豐富紅色調，「雪」則是如雪球的外形，主廚透過迅速冷凍成球形的技法，賦予「番茄冷湯」另一種生命力和姿態。底部新鮮的北海道海膽和混合奶油的海膽醬增添奢華海洋風味，而自製番茄粉與周圍的香草則提升層次的豐富度。

記者實際試吃這道宛如藝術品的精美佳餚，可感受到粉嫩球體隨著時間所呈現的口感變化，隨著時間流逝，球體口感從冰沙變化為慕斯，果酸滋味濃郁溫潤；再搭配底部的北海道海膽和海膽醬，味蕾從陸地無縫接軌轉換到海洋，舌尖細細品味到海陸食材各自的豐美。

主菜「紅玉」，嚴選南投日月潭紅玉雞，雞隻用台茶18號紅玉紅茶、純淨山泉水餵養，飼養過程全程無投藥，雞肉本身帶著紅茶的香氣。雞胸肉經過舒肥處理後，煎至金黃酥脆，再烤至完美熟度。配以黃檸檬、芥末籽、半釉汁和蒜片，增添風味。另外搭配半圓形雞肝慕斯，外層覆蓋屏東可可粉和雞骨半釉汁，上方點綴檸檬香蜂葉、龍蒿和鼠尾草，增添視覺與味覺上的層次感。

紅玉雞自帶紅茶香氣，經過主廚舒肥處理，肉質鮮嫩可口，咀嚼中可感受到美味的肉汁，搭配半圓形的雞肝慕斯，讓味覺體驗到料理的一致性；可可粉和雞骨半釉汁為香腴的雞肝慕斯帶來一絲苦甜和微酸，「豐」味滿溢。

甜點「青澀」寓意著青蘋果的清新酸甜，主廚將蘋果刨絲後，用檸檬汁和柳橙汁醃製，再輕煮至入味，鋪在盤底；上層如白雪的是質地濃純的香蕉冰淇淋，最後灑上少許肉桂粉和蛋白糖霜，香蕉冰淇淋滋味濃郁，整體卻又清爽自然，吃完唇齒留香。即日起新菜登場，可在經典套餐中品嘗到新菜的創意美味。