女星唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，手術時切除三分之二個胃保命，歷經5年來積極抗癌治療，如今成功脫離重大傷病卡資格。不過她在日前檢查時，竟又發現盲腸有個病灶，緊張直呼「剉咧等」，時隔一週檢查結果出爐，她瞬間嚇到腿軟。

唐玲日前進行腸胃鏡檢查，怎料竟在盲腸發現了一個病灶，看起來硬硬的無法切除，讓她在崩潰與理智的情緒間徘迴。今（27日）唐玲在臉書宣布好消息，公布切片結果顯示為良性，在盲腸附近硬硬的東西是慢性發炎反應的痕跡，只要定期追蹤就好。

唐玲曝光切片結果為良性，鬆一口氣。（圖／翻攝自唐玲 臉書）

得知結果後，唐玲仍反覆確認詢問：「所以是良性的不用幹嘛？對不對？也不用死了？」得到肯定答案之後，她終於放下心中大石頭，表示：「放下這陣子緊繃的心情，步出診間忽然覺得兩腿一軟，找個安靜的角落，謝天謝地，曬著今天的太陽覺得分外溫暖」。

唐玲特地發文，感謝一路陪伴的好友與粉絲們，開心透露現在自己的身體狀況離健康身體又更靠近一步，「這次檢查結果過關，也表示在經過治療後的我，距離健康身體又可往前跨出一步，醫生說下次檢查若也沒事，就可安排拆除人工血管」。

貼文一出，許多粉絲也相當替她開心，留言祝福：「恭喜唐玲」、「加油，你是最棒的」、「恭喜恭喜～」、「太棒了，繼續保持，替妳開心」、「真的很替你開心，往健康的路上，持續前進」。