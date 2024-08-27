淡水區沙崙路上一間鐵皮輪胎工廠，27日晚間7時許，民眾報案表示屋內有火光，轄區消防隊獲報趕抵現場，發現屋內有火勢，還不斷傳出爆炸聲，立即佈水線防護，現場是連棟式鐵皮，初步並未發現有人員受困。

消防隊表示，到達現場時鐵皮屋有冒出煙，立即破壞鐵捲門，隨後拉水線進入灌救，火勢很快就獲得控制，經過檢查發現起火點有一台充電器，而停在裡面的貨車也被波及，現場燃燒面積約20平方公尺，並無人員傷亡，而詳細起火原因，還有待火調人員釐清中。