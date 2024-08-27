全球央行年會甫於23日結束，聯準會主席鮑爾於會後演說中進一步確認9月開始降息的論述。他表示，有鑑於近期通膨上行風險已逐漸減弱，而就業市場的下行風險則有所上升，是時候調整利率政策來防止勞動力市場進一步降溫。

根據歷史經驗，在降息啟動前六個月布局長天期投資等級債並持有一年以上，平均報酬率可望超過2成；而若在宣告降息當天才布局但仍持有一年以上，平均報酬率也有超過1成。大華銀投信表示，9月降息已是市場多數共識，若之前還在觀望的投資人，現在布局於長天期投資等級債，一手掌握息收與利差潛力，仍不算太晚。

根據日前公布的7月聯準會會議紀要，通膨的持續放緩為聯準會官員提供更多的信心，絕大多數官員認為，只要後續公布的經濟數據符合預期，在9月利率決策會議上開始降息是合適的決定。而上周聯準會主席鮑爾於傑克森洞的全球央行年會中提及，隨著聯準會在通膨方面取得進一步進展，而就業市場已出現放緩的跡象，9月開始降息為勞動力市場提供支撐是適當的。市場目前普遍將9月的降息解讀為預防性降息，將持續關注美國非農就業增長與失業率數據的後續變化。

對於債券投資人而言，勞動力市場會否大幅降溫，將決定聯準會後續的利率政策步調會偏向緩步降息還是快速降息，這將影響債券投資人資本利得的實現速度。至於現在是否仍為投資債券的良機，大華銀投信建議要從債券的存續期間來挑選。原因在於債券價格與殖利率呈反向關係，一旦進入降息循環，存續期間愈長的債券，價格上漲的幅度就愈大。而即使沒有降息，只要發行人不違約，投資人仍有債息可領。

統計2000年以來三次降息當日至前六個月，投資於長天期投資級公司債並持有一年以上之平均報酬率，儘管愈早進場，平均報酬率愈高。但更重要的是，即使是宣布降息當日進場買進長天期投資級公司債並持有一年以上，平均報酬率仍相當誘人。原因在於債券的價格與市場利率呈反向變動，且隨著債券存續期間越長，反向變動的幅度越大。因此在降息循環下，持有長天期的債券，可期待的利差空間相對較大。

看準目前正為長天期債券佈局良機，首家發行ETF的外資投信─大華銀投信─推出的首檔債券ETF：大華投等美債15Y＋（00959B）將於28日正式掛牌上櫃。00959B是市場上唯一以「票息率前10％」作為指數篩選機制，而非票息率的絕對數字。大華投等美債15Y＋經理人郭修誠表示，這樣的設計在降息循環下，才能持續保有成分債的分散性與多元性，同時也能為投資人掌握投資等級債中票息相對高的債券，最適合作為長期持有的核心部位。

郭修誠表示，大華投等美債15Y＋追蹤指數為「ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數」，主要以美國境內發行之美元計價公司債為母體，再透過流動性、信評、到期年限、票面利率等篩選規則，挑選出約100檔的大型美元公司債券作為投組。前十大成份債囊括全球產業龍頭，橫跨通訊、航空、金融與科技等多元企業。指數平均信評為BBB，成分債平均剩餘年期為25年，擁有誘人的風險調整後收益率，適合想現在入手債券ETF的投資人。

郭修誠表示，美國基準利率位於高原期已久，債券價格仍低於近五年平均。在即將迎來降息之際，布局進可攻、退可守的長天期債券正是時候。而00959B還有市場少見的月底除息設計與平準金機制，值得投資人作為長期資產配置的優息選擇。