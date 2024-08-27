前桃園市長鄭文燦號稱「鄭百億」，檢調4度聲請搜索都被法院駁回，直到鄭文燦7月11日收押禁見後，檢警7月29日再赴鄭文燦台北居所，才在床頭櫃扣得現金678.5萬元，其施姓助理家中也搜得現金近88萬元，是否涉及財產來源不明罪將另行偵辦。而資深媒體人陳揮文27日就表示，對於今天的桃檢記者會上不開放給記者提問，「鄭文燦放了600多萬在家裡是犯法嗎？你在怕什麼？請問這個主任檢察官為什麼怕記者提問？」引發討論。

陳揮文27日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中表示，「我想請問檢察官你要證明什麼？你要證明鄭文燦在家裡藏了六百多萬，那這678萬是贓款嗎？還是洗錢？還是不法所得？你要證明什麼？」陳揮文質疑，「鄭文燦放了600多萬在家裡是犯法嗎？我想請問檢察官，任何一個民眾在家裡、臥室、辦公室放多少錢才不犯法？」

陳揮文還提到，今天桃園的襄閱主任檢察官在說話前，前面有小姐主持開場表示「今天不開放提問」，這讓陳揮文怒轟，「你在怕什麼？請問這個主任檢察官為什麼怕記者提問？記者會問倒你嗎？還不能提問，你是蔡英文？」陳揮文最後更說，「開記者會不能提問，連接受記者提問都不敢，當什麼檢察官」。