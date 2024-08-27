陸製3A遊戲鉅作《黑神話：悟空》20日上線後引爆熱潮，據前立委郭正亮指出，至24日在《STEAM》已賣出了1410萬套，收入7億6500萬美元。在被認為是主機荒地的中國大陸有如此出色表現，引發韓國業界開發者的自我反思的聲音，圈內人士呼籲以此為契機，重新審視開發體系。PTT鄉民直呼「韓國都懂得檢討，反觀台灣：我們不需要3A」、「台灣人習慣就是先貶低對手，所以不會進步」、「反觀綠色媒體只會扯台積電」。

根據《聯合新聞網》報導，有韓媒分析稱，中國大陸遊戲市場是手遊領域的強勢地區，遊戲市場一般受韓國影響較大，因此從PC、線上向手機平台發展。這意味著像《黑神話：悟空》這樣的單機、PC遊戲的出現，背後成就的環境與條件有多困難。一些韓國開發商近期開始把遊戲機設定為進軍海外市場的方式及商業策略，儘管有部分作品繳出了不錯的成績，但這些成果與《黑神話：悟空》相比，還是有不少讓人失望的地方。

一位韓國業內開發者表示，韓國遊戲公司大都沉迷於一次性、以短期的業績的成功為滿足。如果觀察在德國遊戲展中獲獎的公司，數量最多的是日本公司，還有中國大陸公司，而韓國遊戲公司只能陪榜。「他們必須營運既有的IP；當然，也必須投入時間和資金來培養純粹的開發能力。」

有網友在PTT對此直呼：終於知道為什麼韓國綜藝、歌曲、戲劇、科技、汽車、遊戲從原本落後台灣，變成屌打台灣，就是人家有反省自己和執行改變的能力。反觀台灣民進黨和台獨支持者，只會用批評台灣就是不愛台灣，就是背骨，這種情緒勒索，反而害死台灣。

鄉民表示「《劍星》上PC再賺一波不會嗎」、「南韓怎麼沒學青鳥：我們有三星」、「在台灣說要檢討自己的通通同路人」、「南韓靠天堂系列就賺幾十億了，不差吧」、「南韓不做買斷式遊戲」、「韓國都懂得檢討，反觀台灣：我們不需要3A」、「台灣人習慣就是先貶低對手，所以不會進步」、「韓國都會警惕，台灣只會把頭埋在洞裡」、「南韓遊戲也是重課金取向，沒救」、「台灣就一大群青鳥像義和團在擁護慈禧太后一樣，是要怎麼借鏡反省進步」、「成功的國家都會學習他國長處，檢討缺失」、「台灣不一定能3A，但是省思做法一定要的」、「反觀台灣綠色媒體，只會扯台積電」。