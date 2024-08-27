明（28）日各地晴朗穩定，清晨中南部地區有零星降雨機率，午後各山區有局部短暫雷陣雨，北部地區晚起亦有零星降雨，各地高溫普遍34至36度。氣象署表示，周四（29日）水氣稍增多，清晨西半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區亦有零星短暫陣雨，午後各地皆有局部短暫雷陣雨，局部地區有大雨機率。
氣象署指出，明天各地晴朗穩定，清晨中南部地區有零星降雨機率，午後各山區有局部短暫雷陣雨，北部地區晚起亦有零星降雨機率；溫度方面，各地高溫普遍可達34至36度，局部溫度更高，大台北地區甚至有37度左右高溫。
氣象署說明，周四水氣稍增多，清晨西半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區有零星短暫陣雨，午後各地皆有局部短暫雷陣雨，局部地區有大雨機率；周五至下周日（30日至9月1日）水氣逐漸減少，各地大多多雲到晴，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
下周一、下周二（2日、3日）天氣逐漸轉穩定，各地大多為多雲到晴，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
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