民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費，台南地檢署21日搜索她的國會辦公室和永康服務處，帶回19人訊問，其中17人陸續交保、請回，林宜瑾今日清晨5點多以100萬交保。而今（27）日有媒體爆出，之所以檢方這樣搜查，是因為有掌握到林宜瑾涉嫌持助理的薪資帳戶提款卡領錢、交易，而該名助理當時正在服役。對此，媒體人謝寒冰27日就表示，「這很明顯那個助理就是當林宜瑾的人頭不知道當多久，就一直不斷用這種方式往來」，引發討論。

謝寒冰27日在政論節目《新聞大白話》中表示，「林宜瑾這東西也很好笑，她想說用他助理的提款卡來提款就沒事，也抓不到，而且那助理當時還在服役，但問題是林宜瑾給檢方的理由是說，當時要繳錢臨時沒錢，所以從助理提款卡拿，後來我有還錢給他，有聽過這麼離譜的說法嗎？」謝寒冰更質疑，「這個助理的提款卡為什麼會在妳那邊？這太奇怪了，怎麼都說不通」。

謝寒冰更斷言，「所以這很明顯那個助理就是當林宜瑾的人頭不知道當多久，就一直不斷用這種方式往來」，謝寒冰最後也提到，「檢察官有沒有去查更早以前的紀錄？看起來林宜瑾不是為了助理費，顯然還有為了其他很多的金額」。