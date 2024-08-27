民進黨黨團總召柯建銘23日被爆料早年有意在大陸投資，針對「風傳媒」及「上報」先後報導他曾透過關係向港商新源投資公司，借貸上千萬港幣。柯建銘今（27）日在臉書上則發出3點駁斥聲明，強調「此不實報導，自負法律責任」。對此，資深媒體人謝寒冰27日就表示，「柯建銘要告也很好，因為這個案子還有很多真相沒露出來，一定要告」，引發討論。

柯建銘27日在臉書上表示，「將委託律師對上報記者及日前以同樣手法進行報導之風傳媒記者提出告訴，凡相關媒體、名嘴以訛傳訛者，將一併提告」，同時更列出三點聲明強調，「本人沒聽過新源投資公司，更不認識公司負責人」、「本人從未在大陸投資，請對方指出我於何時、何地、跟其一起在大陸投資」、「本人也沒有向其借錢，請對方提出匯款紀錄、借據」。

謝寒冰27日在政論節目《新聞大白話》中表示，「柯建銘這個案子才剛開始燒，《風傳媒》一開始爆的時候，看起來好像只是《星島日報》的投書，可是到了《上報》爆出來的時候，他們一定還有後面的東西沒拿出來」。

謝寒冰最後更說，「柯建銘要告也很好，因為這個案子還有很多真相沒露出來，一定要告，趕快去告讓我們知道發生什麼事」。