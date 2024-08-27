曹男騎車因違規跨越雙黃實線，被警方發現卻不願停車，員警因而追著他進入其住處停車場，進而發現其酒駕，要求曹男酒測，酒測值超標達0.84mg／L，被依涉犯公共危險罪送辦，彰化地院審理後，認為員警進入私人處所對被告施以酒測，並不合法，取得之酒精紀錄表，違背法定程序取得之證據，因此判決曹男無罪。

判決書指出，曹男在去年9月間，在住處飲用高粱酒後，騎乘機車上路，行經員林市山腳路時，因跨越雙黃實線，被員警發現，員警隨即從後尾隨、對其按喇叭卻不停車，員警因此跟著曹男進入其住處停車場內，發現其身上散發酒味，要求其進行酒測，測得酒測值0.84mg／L，已達0.25mg／L之法定不能安全駕駛標準。

曹男坦承酒駕，但辯稱，警察對我酒測的地點是我家，警察從後面追我，沒有放警鈴，用喊的，我沒有聽到，警察根本就沒有攔截我，我那時候要左轉進去我家，我回家後，警察就直接進去我家，說我剛剛跨越雙黃線，說我身上有酒味，叫我要酒測，我就酒測，警察怎麼可以在我家對我酒測。

判決書指出，警察機關實施酒測之目的在維護道路交通人車之安全，警察機關縱可攔停車輛並要求對駕駛人實施酒精濃度檢測，但其執行勤務的地點，應以公共場所或可供公眾通行之道路為限，方符道路交通管理處罰條例之立法意旨。允許警察得進入私人生活私密領域，是在面臨危害人民之生命、身體、財產之急迫情事發生時，基於救護人民之目的，始得為之。

警方進入被告私生活領域內攔停被告，適法性已有疑義，進而未告知被告拒絕酒測之法律效果、未經被告自願性同意，無令狀對被告施以酒測，並不合法，因此取得之酒精測定紀錄表，顯為實施刑事訴訟程序之公務員因違背法定程序取得之證據，自可認定，因此判決曹男無罪。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！