日前本國銀行提出四大建議，其中，金管會特別提到國銀海外不動產放款合併監理的原因，主要是根據巴塞爾銀行監理委員會的規定，在營運方面無論國內外據點，相關財、業務都必須合併做監理，特別是根據銀行法第72之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，金管會解釋，若銀行放款過度集中在不動產的部分會有流動性風險，因此法規設計除了要與國際接軌，也要同步考量國內外情勢的發展。

金管會舉例，新冠疫情期間，歐美地區的商用不動產風險偏高，因此採合併監理除了依循國際間裡規範之外，另一方面也是為了風險控管考量。

觀察國銀在不動產放款方面的情形，金管會指出，今年7月底國銀購置住宅貸款餘額為10兆6,035億元，年增率10.84％，與上月比稍微高出1.5％，原因有三，一為疫情過後國內景氣持續復甦、二是自住剛性需求浮現、三是建案完工陸續交屋所導致。

此外，金管會指出，本國銀行今年7月之銀行法第72條之2比率情形是26.62％，主要是因為分子（住宅建築及企業建築放款總餘額）14.86兆元，以及分母（存款總餘額與金融債券發售額之和）55.85兆元，兩者同時都增加，但本月並無超過29％的銀行，28％～29％有5家、27％～28％有8家。