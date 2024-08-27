大陸富商汪小菲和前妻大S（徐熙媛）在2021年離婚，今年5月底再婚娶了台灣網紅Mandy（馬筱梅），過著3個月甜蜜新婚生活。26日夫妻二人和汪小菲母親張蘭一起直播時，因為張蘭一句話，讓不少人猜測Mandy懷孕了。對此，Mandy出面做出回應，並動怒回嗆網友。

汪小菲和妻子Mandy新婚不久，和張蘭一樣，不少網友都十分關心兩人做人進度。張蘭近日和小倆口一起直播時，唸著網友留言，開心表示：「小梅加油，小梅趕快生」、「生一個小足球隊」。並說出：「5個月後我就要卸任了，我就要上任當奶奶了」，此話一出，讓不少人認為Mandy已經懷孕5個月了。對此Mandy回覆網友留言嚴正否認自己有懷孕。

汪小菲母親張蘭直播時提到，5個月後要勝任當奶奶。（圖／翻攝自微博）

有網友跑到Mandy小紅書上問她，真的懷孕5個月了嗎？Mandy回覆對方：「沒有」並解釋直播的意思，是打算再過5個月新婚生活後，再開始準備。她覺得會讓大家誤解是因為直播片段有遭到剪輯，所以才會造成這樣的錯誤引導。

Mandy否認懷孕傳聞。（圖／翻攝自Mandy小紅書）

其實，幾天前也有網友跑到Mandy小紅書上留言催生，網友表示：「怎麼還不生孩子？再不生，全網馬上鋪天蓋地說你不能生。」極端用詞讓Mandy不滿回嗆：「剛結婚三個月全網要逼生小孩？生不生是我們的事跟網友有什麼關係？生給網友？」不少網友則緩頰表示順其自然，沒有要逼的意思。