前桃園市長鄭文燦號稱「鄭百億」，檢調4度聲請搜索都被法院駁回，直到鄭文燦7月11日收押禁見後，檢警7月29日再赴鄭文燦台北居所，才在床頭櫃扣得現金678.5萬元，其施姓助理家中也搜得現金近88萬元，是否涉及財產來源不明罪將另行偵辦。對此，前立委郭正亮27日就表示，「這通常都有人要在撐，不願意說實話，但現在就只有鄭文燦不承認，檢方起訴那麼重就是因為不承認，鄭文燦的政治生命確定結束了」，引發討論。

郭正亮27日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「鄭文燦這個案子是未遂，未遂起訴12年其實很重，廖家很明顯是當污點證人，所以沒有求刑，我覺得鄭文燦這也是沒有地方放，一但被查，所有的保險箱都會被起底的，你放來放去只能放你絕對信任的地方」。至於怎麼還是放在家裡？郭正亮認為，「因為他找不到信任的人，這個案子比較令人意外是這麼快就結案，這表示相關人通通都承認，不然不會那麼快」。

郭正亮也說，「這通常都有人要在撐，不願意說實話，但現在就只有鄭文燦不承認，檢方起訴那麼重就是因為不承認」，郭正亮最後更斷言，「而且鄭文燦講的理由檢方覺得是太不合理，這檢方完全不能接受，他的政治生命確定結束了」。