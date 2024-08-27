嘻哈歌手潤少近日發行了充滿個人風格的新歌〈刺到整身軀〉，不僅邀請到他非常喜愛的嘻哈團體970，還有玖壹壹的成員春風共同演唱，玖壹壹春風更是裸上身秀刺青力挺，潤少分享這次圓夢的合作希望能讓〈刺到整身軀〉在嘻哈界掀起一股熱潮。

潤少在製作〈刺到整身軀〉時，多次誠懇邀約春風參與錄製。他表示，從他加入混血兒公司以來，就一直渴望與春風合作，這次〈刺到整身軀〉正是實現這個夢想的完美機會。經過三次充滿誠意的邀請，潤少終於成功說服春風加入合作，也讓這首歌在音樂性和話題性上達到了新的高度。

潤少（左三）新歌〈刺到整身軀〉揪玖壹壹春風(左一) 與嘻哈傳奇970阿土（左二）、 阿駿（右一）合唱。（混血兒娛樂提供）

潤少認為刺青與嘻哈文化關係密不可分，刺青就像創作音樂一樣，是一種紀念和記錄人生中重要時刻的方式。他分享自己刺青的故事，表示自己的第一個刺青是大鵬金翅鳥，這個刺青占據了他整個上半身的正面，象徵著他對力量與自由的追求。第二個刺青則是拉胡，這個刺青同樣具有深刻的宗教意涵，代表著潤少對信仰的堅持和尊重。

此外，潤少額頭上的刺青，已經成為他的個人標誌。他還坦言，身上有刺青的女生完全是他的菜，並呼籲道：「有刺青的小姊姊請趕快與我聯繫，這裡是我的IG-litzangboy。」