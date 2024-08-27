國內外醫美品牌大廠客戶逾200家的保健食品軟袋充填代工廠漢田生技(1294)，預計9月下旬掛牌上櫃；漢田生技董事長李雨霖指出，漢田生技近三年維持高成長，今年前7月營收已達4.74億元，估全年有望續創新高。

在保健食品液劑軟袋包裝趨勢愈來愈盛前提下，漢田生技去年營收是倍數增長，達6.25億元，稅後淨利1.48億元，EPS 7.66元，營收與獲利均創新高；李雨霖強調，在努力經營18年後決定投入資本市場，讓更多投資人了解台灣軟袋包裝與充填技術與日韓同步，目前客戶多數為台灣企業，今年更鎖定東協國家與中國大陸布局新客戶，將成未來新動能。

漢田生技初期以中藥材(龜鹿)販售為主，99年開始從事超微奈米珍珠粉低溫研磨，101年開始導入殺菌軟袋水平充填機台及滅菌設備，從事保健食品充填代工服務，目前主要經營項目為液劑、晶凍保健食品等研發、ODM及OEM代工，其中提供保健食品從配方設計至殺菌軟袋充填包裝等一站式代工服務，占營收貢獻近95％，且持續保健食品原料開發，也使得ODM占營收九成，相對在代工價格強勢，亦帶動獲利表現良好。

鑑於客戶強勁需求，漢田生技除原有員林廠外，今年溪湖總廠正式啟用，產能已備妥，以目前200多家客戶需求，原廠產能每月約1,800萬包，全年產能逾8,000萬包，新產線目標除了近期新增台灣食品大廠、美國直銷業與韓國漢方大廠等代工訂單，加速海外市場開發，除了已拓展香港、馬來西亞、新加坡及中國大陸客戶，亦將隨著國內外知名保健食品品牌大廠陸續推出液劑機能性飲品擴展至海外市場，而讓市場擴及東協、中國等，持續挹注成長動能。