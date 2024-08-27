繼前行政院副院長鄭文燦涉貪汙羈押，遭停權3年後，賴清德總統子弟兵「台南幫」陳宗彥、林宜瑾等人，近期頻涉司法案件，民進黨廉政會今晚開會討論相關處理。廉政會主委邱駿彥會後受訪表示，陳宗彥不是民進黨廉政條例的適用對象，因此建請黨中央依「紀律裁決條例」規定處理，而林宜瑾目前則是立案調查，後續將視檢方調查進展處理，也會請林來說明。

邱駿彥表示，陳宗彥不是民進黨廉政條例的適用對象，且該案發生至今超過10年，廉政會沒有辦法立案，但廉政會考慮「清廉」對民進黨很重要，因此決議將該案建請黨中央依「紀律裁決條例」規定處理，因該條例適用對象較廣，可規範重要從政黨員，希望黨中央經調查後依規定處理。

至於「紀律裁決條例」最重處分為何？邱駿彥說，最重一樣是除名，由於過往沒有先例是移送黨中央依「紀律裁決條例」處理，因此他無法確定黨中央處理的時間點，但強調送件後相信很快就會處理。

廉政會主委邱駿彥會後受訪表示，陳宗彥不是民進黨廉政條例的適用對象，因此建請黨中央依「紀律裁決條例」規定處理，而林宜瑾目前則是立案調查。（蔡雯如攝）

邱駿彥表示，考量到廉政條例目前只包含鄉鎮市長以上對象，陳宗彥當時是局處首長，因此不適用，但目前也有討論，預計明年全代會修改條例。

針對林宜瑾案，邱駿彥說，討論結果是決議立案調查，調查重點將著重於涉詐助理費是否放到自己口袋？或是有用於助理身上？因法律判決至今有分歧，若林有詐領，但助理費用於助理身上，判決可能會較輕，若放到自己口袋，判決可能較重，後續將注意檢方調查進展，明日也會發函給林來說明。

前行政院發言人陳宗彥、民進黨立委林宜瑾涉入司法案件，民進黨廉政會27日晚間開會討論，主委邱駿彥（見圖）出面表示，已決議對林宜瑾的部分立案並進行調查，調查重點會是詐領助理費部分是做何用途，將發函給林宜瑾來說明；至於陳宗彥的部分，陳從事情發生到現在已經超過十年，廉政委員會沒辦法立案，但考慮到民進黨清廉的價值，所以案子將建請中央依照紀律裁決條例裡面的規定處理。（郭吉銓攝）

邱駿彥表示，林宜瑾與鄭文燦案子沒有辦法相提並論，因鄭文燦案是社會較為矚目案子，民進黨須馬上處理，林宜瑾是助理費問題，且目前是100萬交保，但若後續檢方約談林，仍裁定羈押禁見，將立即召開會議討論。

至於鄭文燦部分，邱駿彥說，鄭文燦停權三年已在7月中決議，目前僅是起訴，未來一審有罪時會討論是否除名或停權。

不過，鄭文燦律師游琦俊在羈押庭攻防時，涉嫌把相關文件交給鄭文燦助理施彥廷，也遭桃檢依洩密罪起訴，建請法院從重量刑。邱駿彥透露，游昨日就已請辭。

至於鄭的子弟兵桃園市議員張肇良涉關說違建遭羈押禁見，邱駿彥說，張案發時是桃園市的市政顧問，不是廉政條例的適用對象，因此與陳宗彥案相同，建請黨中央依「紀律裁決條例」處理。