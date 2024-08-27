首批1年期義務役男日前已完成入伍訓，分發至陸軍步兵守備旅，最快9月將陸續接受13周的基地訓練。但日前傳出有4名步兵營領導幹部罕見共同具名向立委陳情，指基層部隊缺少裝備，擔憂無法達到進訓標準，請國防立委主持協調會尋求解方；陸軍司令部表示，將對首次進訓基地的4 個步兵營，優先採取平衡調撥方式，完成進訓裝備整備。

陸軍司令部今（27）日表示，配合恢復一年期義務役之國防政策，以提升後備部隊戰力，規劃役男於服役期間，分別完成入伍、駐地、基地及聯合演訓等訓練，以成為強化國防韌性不可或缺之力量。

國防部因應開徵義務役，要求須「一年一訓」下基地十三周，今年首波義務役男所屬步兵旅將以營級為單位，有四個部兵營，即將在九月分赴陸軍北區、南區聯合測考中心下基地，因此補足進訓人員以及戰鬥、後勤裝備迫在眉睫。

陸軍司令部指出，對於首次進訓基地的4 個步兵營，已主動介入協助部隊解決窒礙問題；將優先採取平衡調撥方式，完成進訓裝備整備。

陸軍司令部強調，步兵旅屬擴編動員部隊，除主戰裝備外，餘裝備、人員依動員符號補足；目前已規劃逐步調整編裝，分年編列預算、分階段獲得裝備，以符合實需。

國防部也表示，將採平衡調撥及建案籌補等方式獲得，確保步兵旅基訓任務順遂，裝備補充屬建案項目納入5年兵力整建計畫，所需預算採分年編列支應、分階段獲得，而為滿足步兵旅基地訓練需要，軍團依其進訓標準，針對一般裝備已主動完成平衡調撥。