路透、美聯社等外電報導，菲律賓國防部長特奧多羅8月27日在美國印太司令部年度軍事會議稱，中國是東南亞地區「國際和平的最大破壞者」，要求國際社會干預中國大陸在南海地區維護自身領土主權和海洋權益的行動，並呼籲東協採取更多行動。對此，中國大陸外交部發言人林劍27日回應，敦促菲方不要再上演顛倒黑白、倒打一耙的拙劣戲碼。

特奧多羅還說，應擴大對《美菲共同防禦條約》內容的解讀，使其變得「更靈活」，避免落入「中國的陷阱」。

對此，中國外交部發言人林劍27日應詢時表示，當前究竟是誰不斷地在南海侵權挑釁？是誰在引入域外的勢力，破壞地區和平穩定的大局？地區國家對此都看得清清楚楚，破壞和平的帽子絕對扣不到中國頭上。

林劍指出，中方敦促菲方個別人員正視問題的根源，不要在滋事挑釁、破壞地區和平的道路上越走越遠，不要再上演顛倒黑白、倒打一耙的拙劣戲碼。

美國印太司令部第35屆年度會議27日在菲律賓首都馬尼拉舉行，美國及盟國軍事官員和高級外交官出席這次會議，菲防長特奧多羅在會議期間發表上述言論。

他呼籲讓《美菲共同防禦條約》變得「更靈活」，「應對該條約進行動態解讀」，並稱美菲正在就這種可能性進行談判。

特奧多羅聲稱，對美菲而言，「最大的危險是收緊對雙方行動的限制」。

他還呼籲地區國家，相信中方「並非不可阻擋」。

特奧多羅表示，對菲律賓而言，通過合作和自身力量來「製造足夠的軍事威懾力」至關重要。

他隨後在會議空檔指出，國際社會目前對中國在南海和其他地區「日益強硬的行動」的關切是「不夠的」，並稱東協應該採取更多行動。

美國印太司令部27日宣稱，美國護送菲律賓船隻向在中國領海滯留的菲船隻實施補給是「完全合理的選項」，但美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）表示，是否這麼做還需美菲磋商。