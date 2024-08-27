航空分析業者睿思譽（Cirium）日前根據2024年第一季與第二季數據，發布全球最方便的機場排行榜，土耳其iGA伊斯坦堡機場以309個直飛航點奪冠。北美最佳則是芝加哥機場。中國大陸在前20名占了4席，上海浦東機場排第8，為亞洲名次最佳。

綜合英國文化評比雜誌《Time Out》與美國有線電視新聞網（CNN）報導，2018年才開張營業的iGA伊斯坦堡機場（iGA Istanbul Airport），最近才獲得旅遊雜誌《Travel ＆ Leisure》評為全球最佳機場，大多數航班由土耳其航空公司（Turkish Airlines）營運，土航航點所在國家數也比任何航空公司多。每年約9000萬名旅次出入這座機場，繁忙程度世界排名第7位。

iGA伊斯坦堡機場執行長比爾根（Selahattin Bilgen）向CNN表示，伊斯坦堡位於歐亞交接處，優越位置讓這個地點成為往來國際航班的重要樞紐，「我們也是活力最強大的機場，新冠肺炎大流行後復甦速度最快，比起世界上任何機場，我們的旅客數量恢復到疫前水準的時間點最早」。

第2名是德國法蘭克福機場，航點296個；巴黎戴高樂機場以282個航點位居第3。荷蘭阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）、美國芝加哥歐海爾機場（O'Hare Aiport）以270個航點並列第4。

第6名到第10名依序為杜拜機場（航點269個）、美國達拉斯沃斯堡機場（Dallas-Fort Worth Airport，261個）、上海浦東機場（243個）、美國亞特蘭大機場（Hartsfield-Jackson Airport，237個）、義大利羅馬機場（Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport，234個）。

第11名到第13名為美國丹佛機場（229個）、英國倫敦希斯羅機場（221個）、沙烏地阿拉伯吉達機場（Jeddah King Abdulaziz Airport，219個）。西班牙馬德里機場（Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport）與倫敦蓋維克機場（London Gatwick Airport）以218個直飛航點並列14名。

第16名到第19名依序為德國慕尼黑機場（Munich Franz Joseph Strauss Airport，217個航點）、西班牙巴塞隆納機場（Barcelona El Prat Airport，209個）、北京首都機場（206個），成都雙流機場（202個）、廣州白雲機場（202個）並列第19名。