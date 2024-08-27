據陸媒報導，今年6月在日本靖國神社塗鴉及便溺的中國網紅「鐵頭」，日前已被浙江省杭州市公安局濱江區分局扣押，原因是涉嫌敲詐與勒索，而疑似涉案所得的3支iPhone及價值5900元人民幣超市卡等物件也被警方扣押。

綜合陸媒報導指出，最近中國網路上熱傳一份由杭州市公安局濱江區分局發出的「扣押決定書」圖像，其中被扣押人的名字雖遮住，僅顯現其姓氏為「董」，但網民對照其出生日期及住址，確定被扣押人即為網紅「鐵頭」，本名董光明。

報導說，濱江分局刑偵大隊已經介入辦案，「鐵頭」已被逮捕，涉案情況正在進行調查。派出所人員稱，「鐵頭」犯案的具體細節仍不方便透露，是否有敲詐勒索行為尚待核實。

據了解，董光明網名「鐵頭懲惡揚善」，去年開始密集發布「商業打假」短視頻，包括海南三亞海鮮市場亂象、金鑲玉抽獎騙局、老年保健品騙局等等，在短短數月內迅速積累粉絲數百萬人。後來因檢舉教培業者新東方違規授課與出售假貨，雙方在網上互嗆並引發網路爭議，「鐵頭」過去一些非法行為如開設賭場、非法拘禁等罪被判刑入獄的歷史被曝光，他也坦然承認。後來因為在網上公開嫖娼經歷被舉報，同時網路帳號亦遭封禁。

在沉寂一段時間，董光明於6月1日與另一名中國籍男子姜卓君在日本東京靖國神社外塗鴉，並當場便溺，影片隨即在中國網路上瘋傳，引發熱議。董光明事後隨即返國，被日本警方通緝，另一人姜卓君則被日警逮捕，如今已遭到起訴。